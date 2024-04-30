Европа попала в зависимость от российских удобрений. Они стали для Европы «новым газом». Такое мнение выразил гендиректор норвежской компании Yara, которая является одним из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений, Свейн Торе Хольсетер. Об этом пишет The Financial Times.

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По данным издания, азотные удобрения, необходимые для роста растений, производятся с использованием природного газа. Хольсетер подчеркнул, что Европа сейчас может наделить Россию способностью оказывать давление в сферах продуктов питания и удобрений. В прошлом июне Евросоюз импортировал в два раза больше удобрений из России по сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний день треть импорта удобрений в ЕС приходится именно на Россию.

Одна из основных статей расходов в производстве азотных удобрений является стоимость газа. Продолжает экономист Сергей Хестанов:

Сергей Хестанов, экономист:

«Потенциально сложившаяся ситуация благоприятна для того, чтобы экспорт российских азотных удобрений в европейском направлении увеличился. На практике многое будет зависеть от европейских политиков, которые могут ввести, например, более высокие пошлины, и от конкуренции с американскими производителями, поскольку стоимость природного газа в США делает американские удобрения тоже достаточно конкурентоспособными. При благоприятных ценах на транспортировку американские азотные удобрения вполне могут конкурировать с российскими. Тем более что в США осуществляется программа наращивания мощностей по производству азотных удобрений, поэтому в будущем обострение конкуренции в этой сфере наверняка произойдет. Но как скоро и по какому сценарию — во многом будет зависеть и от таможенной политики Евросоюза, и от других стран. Главный фактор, который в настоящий момент повышает конкурентоспособность российских удобрений — географическая близость. Но тут много будет зависеть и от логистики, поскольку морской транспорт традиционно достаточно дешевый, поскольку стоимость портовых услуг в единице веса удобрения достаточно невелика, то при транспортировке такого типа грузов стоимость их перевалки тоже имеет достаточно большое значение».

В начале этого года Хольсетер заявлял, что Европа зависит от российских удобрений еще больше, чем до начала украинского конфликта.