В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов инициировал законопроект об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей — соответствующие поправки к закону «О минимальном размере оплаты труда» парламентарий подготовил к внесению в нижнюю палату.

«Следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей... Предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц», — приводят «Известия» текст пояснительной записки к законопроекту.

Отмечается, что низкий уровень МРОТ ведёт к дифференциации доходов населения, снижает спрос и тормозит уровень ВВП.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году — не менее чем до 35 тыс. рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 36,7% — это на 6,4% выше уровня инфляции за тот же промежуток времени.