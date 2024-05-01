Законопроект США о запрете импорта урана из России назвали пиаром

Принятый Сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России носит характер пиара. Об этом Александр Уваров.

© Lenta.ru

Эксперт назвал законопроект документом, который написан по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». По словам Уварова, он позволит Штатам до 2028 года закупать уран в том же объеме, что и до принятия закона.

«Из этого можно заключить, что обсуждаемый законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер», — заключил спикер.

Американский Сенат одобрил законопроект о запрете импорта российского урана в ночь на 1 мая по московскому времени. Документ оставляет властям страны право продолжать закупки до января 2028 года. После принятия законопроекта в верхней палате Конгресса США документ должен будет подписать президент Джо Байден.