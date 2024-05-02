Эксперты рассказали о последствиях новых санкций США

Соединенные Штаты ввели новые санкции против десятков физических лиц и организаций Российской Федерации. Помимо этого, сенат США ранее принял законопроект о запрете импорта российского урана. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден. Опрошенные "РГ" эксперты прокомментировали рестрикции Штатов.

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По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, на пике развития урановой отрасли в 1981 году в США было произведено почти 20 млн кг этого материала. Затем все изменилось. Американские фирмы не смогли конкурировать с дешевым импортом урана из Канады и Австралии, а затем и из бывших советских республик, в первую очередь - из России.

"Климатическая политика начала менять стимулы вокруг ядерной энергетики, которая не выделяет углекислый газ. Примерно 24% электроэнергии в США поступает от атомной энергетики, что делает ее одним из главных источников чистой энергии", - отметил он.

Эксперт уточнил, что администрация Байдена хочет поддержать существующие атомные электростанции в Америке и стимулировать разработку новых реакторов. Однако усовершенствованным реакторам будет трудно привлечь инвестиции, если нет поставок топлива.

"Россия обеспечивала до 20% поставок урана на американский рынок, и это сложно заменить. Но есть еще важный нюанс - Россия является единственным поставщиком того типа урана, который необходим для топлива новых конструкций реакторов, целью которых является снижение затрат и обеспечение безопасности", - пояснил он.

Более того, по мнению Севастьянова, Россия является главным поставщиком для десятков коммерческих реакторов в США. Но сложная экономика и непростые цепочки поставок - вовсе не единственные проблемы.

Санкции - это, скорее, элемент экономического протекционизма для разблокировки почти трех миллиардов долларов помощи американским производителям, считает эксперт. Для мировой атомной отрасли критически важна именно прогнозируемость поставок. Политическая нестабильность, сбои в цепочках поставок и подобные факторы делают уран все более дорогим и востребованным. Именно поэтому российский уран останется на мировом рынке и, по мере развития декарбонизации, в еще больших объемах, а США еще только предстоит решить несколько трудных вопросов по развитию собственной промышленной базы и стабилизации выросших цен на сырье.

"Новые санкции еще нужно внимательно проанализировать, но уже видно одно базовое отличие от предыдущих, которое смещает вектор воздействия с России уже на другие страны. Санкции расширяют усилия США по контролю за военной продукцией в сторону Китая, который уже высказал свою обеспокоенность их односторонним характером", - заключил он.

Санкции США затронули ряд крупных игроков российского IT-рынка. Среди них группа "Астра" - один из крупнейших российских разработчиков ПО. В числе ее продуктов ОС Astra Linux и целый ряд иного инфраструктурного ПО. Кроме того, под санкции попали два системных интегратора - корпорация "Ланит" и ряд компаний, входящих в холдинг IBS. Кроме того, минфин США наложил санкции на дочернюю компанию НТЦ "Протей" - ООО "Протей СпецТехника". Структура занимается разработкой систем связи и комплексной безопасности. Тут обращает на себя внимание, что НТЦ "Протей" является одним из активных участников работ по импортозамещению оборудования для сотовой связи. Кроме того, холдинг имеет целый ряд международных проектов. Как следует из презентации компании, она участвовала в "реализации крупных проектов для мобильных операторов Мавритании, Иордании, Македонии, Кубы, ОАЭ, Кипра, Кении, Узбекистана".

Для нас как для компании введение санкций ничего не меняет: на бизнесе это никак не скажется, сообщили "РГ" в "Астре". "Наша команда работает в России. Наши разработки базируются внутри страны. Мы не используем проприетарных компонентов, развиваем свой собственный репозиторий, а все наши технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций. Более того, мы не рассматриваем страны ЕС и США в качестве направлений для зарубежной экспансии. Мы продолжаем развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран. Случившееся, на наш взгляд, является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны в целом", - заявили в пресс-службе компании. В "Ланите" не смогли прокомментировать "РГ" попадание в санкционные списки минфина США.

Опрошенные эксперты отмечают, что на сегодняшний день санкции уже не могут нанести какой-либо значительный ущерб российскому бизнесу.