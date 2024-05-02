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Экономист Миронов: ожидания доллара дороже 100 рублей вполне логичны

Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов в интервью агентству "Прайм" заявил, что пессимистичный прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей на данном этапе оправдан.

Экономист рассказал, когда курс доллара вырастет до 100 рублей
© ТАСС

По его словам, факторы, влияющие на рубль, могут менять свой вес и значение с течением времени, и для расчета прогноза валютных курсов используют весьма сложные модели.

"Их результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить", — отметил специалист.

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Эксперт добавил, что слабая валюта выгодна экономике, так как поступления доходов от экспорта в бюджет растут, а импорт сокращается.

Миронов заключил, что ожидания доллара по 100 рублей и дороже вполне логичны, но за три года все может измениться.

До этого главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей.

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