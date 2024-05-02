В Казахстане приняли закон о транспортировке российской нефти в Китай

Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в КНР от 24 декабря 2013 года.

Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

"Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет - до 1 января 2034 года", - говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.

В соответствии с протоколом, долгосрочная транспортировка российской нефти предусмотрена в объеме 10 млн тонн в год.

Протокол был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге. Им вносятся изменения в части определения компетентного органа для реализации соглашения, от казахстанской стороны - это министерство энергетики, уполномоченной организацией от российской стороны - компания "Роснефть".

Поправки в соглашение предусматривают включение второго участка маршрута ТОН-2 ("Туймазы - Омск - Новосибирск-2"). Продление соглашения до 2033 года обеспечит загрузку Павлодарского нефтехимического завода нефтью, поступающей по нефтепроводу Омск - Павлодар. За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР по обоим участкам составит более $1,7 млрд.

После принятия закона парламентом протокол к соглашению о транспортировке российской нефти в КНР поступит на подпись президенту Казахстана.