СМИ узнали о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией

Западные государства оказывают давление на российских партнеров, в частности на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в связи с сохранением партнерских отношений с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Как отметается, речь идет о США, Великобритании и странах Евросоюза. В публикации говорится, что на минувшей неделе состоялся визит представителей государств в ОАЭ.

Запад пытается добиться того, чтобы в Россию не попала санкционная продукция, пишет агентство.

Представители недружественных РФ стран обратились к властям ОАЭ с просьбой предоставить данные об экспорте в Россию и реэкспорте товаров двойного назначения.

Ранее в США был опубликован новый санкционный список, в который попали, в частности, три компании из ОАЭ. Это обусловлено «поддержкой военно-промышленной базы» России.

Одна из фирм, Albait Al Khaleeje General Trading LLC, которая занимается экспортом автозапчастей, по данным США, поставляла в Россию подсанкционные товары.