Директор от России резко высказался о министерских встречах МВФ и ВБ

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин высказался о министерских встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которые состоялись весной текущего года в Вашингтоне. В беседе с РИА Новости он заявил, что мероприятия были организованы очень плохо.

По словам Можина, «настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда». Он обратил внимание на то, что за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК) не было кресел для делегации от РФ. Как уточнил исполнительный директор, стороны объяснили это тем, что на встречи не прибыли руководители высокого уровня от страны. Так, делегация не могла вообще что-либо сказать, отметил он.

В частности, как отметил Можин, российская сторона не смогла бы ответить на нападки на РФ, если бы таковые прозвучали.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) решил пересмотреть свой прогноз и отодвинул сроки, когда Индонезия обгонит Россию по доле в мировой экономике. По новой оценке фонда, это произойдет в 2029 году, а не в 2027-м, как ожидалось ранее.