Reuters назвал возможный ответ России на изъятие ее активов в США

Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов в качестве ответной меры на изъятие её активов в США.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что средства инвесторов в настоящее время хранятся на специальных счетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта на Украине.

Раеее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.