Казахстан может ограничить импорт молока из России

Правящая партия Казахстана «Аманат» призвала кабинет министров принять меры по защите внутреннего рынка молочной продукции от демпинга со стороны поставщиков из России и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

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Как следует из запроса в адрес премьер-министра страны от члена парламентской фракции Нуржана Ашимбетова, «Аманат» предлагает освободить казахстанских производителей молока от уплаты НДС, субсидировать выпуск готовой продукции, а также ввести ограничения на импорт сырого молока и его концентрата.

По мнению депутата, на казахстанском рынке наблюдается масштабный наплыв импортного молока, в частности из государств-партнеров по ЕАЭС — России и Белоруссии.

«Чтобы завоевать казахстанский рынок, предприятия из соседних стран легко идут на демпинг, в результате отечественные компании остаются без средств, и молочная отрасль несет убытки», — сказал Ашимбетов.

Фракция правящей партии также предложила провести антидемпинговое расследование в отношении «недобросовестных импортеров» из числа российских и белорусских поставщиков.

До этого китайская промышленность столкнулась с непредвиденной проблемой.