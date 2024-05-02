Эксперты предупредили россиян о скором скачке цен на икру

В России вступили в силу новые правила, согласно которым производители и дистрибьюторы обязаны наносить маркировку на икру, которую изготовили после 1 мая текущего года. Это касается икры осетровых и лососевых рыб, которая на фоне таких правил вырастет в цене, предупредил член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха в стриме 360.ru.

Маркировку производители должны наносить как на икру в банках, так и в пластиковых контейнерах для продажи на развес, подчеркнул специалист. Хотя на стоимость икры экономически это не должно повлиять, конечные потребители вскоре заметят новшества, считает он.

«При пессимистичном прогнозе, если стабильны будут уловы и уйдет контрафактная часть, то цена может вырасти на 10-15%», — считает Илюха.

Такое ожидание скачка стоимости он объяснил тем, что сегодня на российском рынке порядка 25% икры – контрафакт, однако с ее уходом предложение сократится, а цена, соответственно, вырастет.

При этом эксперт напомнил, что также на цены влияет ситуация с рыболовством – при стабильно хорошем улове той или иной рыбы ее икра будет дешевле.

Напомним, помимо нанесения маркировки импортеры и дистрибьюторы обязаны предоставлять в систему кода маркировки на всю икру сведения о вводе продукции в оборот. По данным на 25 апреля в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, из них более 19 тыс. – участники оборота. Всего в стране выпустили более 264 тысяч кодов маркировки.

Ранее сообщалось, что в России станут добавлять меньше соли в икру.