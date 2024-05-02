Описан возможный ответ РФ на конфискацию своих активов

Россия может ответить на конфискацию своих активов на Западе изъятием финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа «С». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов, юристов и экспертов.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Возможность их конфискации обсуждается в ЕС уже не первый месяц. При этом в Европейском центробанке считают, что данное решение приведет к краху репутации валюты ЕС. В РФ же конфискацию своих активов расценивают незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права.

«Reuters поговорило с шестью экономистами, юристами и экспертами и все они пришли к единому мнению, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах "С", доступ к которым был заблокирован с начала конфликта на Украине», — говорится в тексте.

Опрошенные эксперты считают, что Москва может начать конфисковывать выплаты по ним в пользу государства. Также, по их мнению, РФ может рассмотреть меры по блокировке небиржевых активов, в том числе налогов, грантов и частных пожертвований, которые принадлежат недружественным странам.