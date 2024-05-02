Экономист предложил установить в РФ почасовую оплату труда

Введение почасовой оплаты труда в России будет стимулировать рост производительности и эффективности на предприятиях, предположил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Об этом пишет РИАМО.

Ранее глава думского комитета по труду Ярослав Нилов подготовил законопроект, в котором предложил увеличить минимальный размер оплаты труда с 19,2 тыс. до 30 тыс. рублей.

По мнению Ордова, столь значительное повышение МРОТ вынудит работодателей повышать зарплату сотрудникам. Это, добавил он, в конечном итоге негативно скажется на площадках — ряд предприятий предпочтет закрыться, часть сократит количество рабочих мест.

В связи с этим, заметил экономист, будет целесообразно ввести именно почасовую оплату, а не повышать МРОТ.