Украина может израсходовать европейскую квоту на поставки сахара

Заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в ближайшее время Украина может израсходовать квоту Евросоюза на поставки сахара. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Reuters.

По его словам, в 2024 году на Украине планировали переработать 1,8 миллиона тонн сахара, но поставить в Евросоюз получится толь 262 тысячи тонн. Как заявил Высоцкий, в данный момент Украина ищет новые рынки сбыта — рассматриваются покупатели из Ближнего Востока и Западной Африки.

Напомним, что наплыв дешевой продукции из Украины в Европу привел к резкому падению цен и массовым протестам местных производителей. В рамках одного из таких протестов фермеры в Польше временно перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной.