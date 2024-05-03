Правительство России отменило экспортную пошлину на золото

Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото, следует из опубликованного постановления кабмина. В то же время экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты продолжает действовать.

Согласно нововведению, изменения вносятся в постановление № 1583 от 21 сентября 2023 года «О ставках вывозных таможенных пошлин». Уточняется, что оно вступает в силу со дня своего официального опубликования.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что стратегия по скупке золота наиболее безопасна с точки зрения страховки средств. По его словам, это позволит сохранить деньги при любом раскладе на мировом экономическом рынке. Он отметил, что ресурс не показывает высокую ликвидность, так как разница при его покупке и продаже составляет около 10%. Однако золото остается интересным вариантом со всех точек зрения, подчеркнул эксперт.

До этого Минфин совместно с правоохранительными органами разработал меры, направленные на ужесточение контроля над вывозом из страны золота физлицами. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, планируется расширить перечень информации в профильных базах данных, а также обеспечить надзор за «тропами» вывоза драгоценного металла.