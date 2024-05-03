В России заявили о возможности найти альтернативу доллару

Страны БРИКС могут предложить альтернативу в случае краха доллара. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

По его словам, члены объединения могут создать единицу из национальных валют: российского рубля, китайского юаня, бразильского реала, индийской рупии и южноафриканского ранда.

«Такое предложение обсуждается. В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — подчеркнул Можин.

Ранее стало известно о том, что Россия и Иран собираются использовать новые методы расчетов, которые упростят бизнес-взаимодействие двух стран. Речь идет о цифровых валютах центральных банков (ЦБ) и цифровых финансовых активах (ЦФА).