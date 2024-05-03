В G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ

Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации российских активов больше не обсуждается.

Об этом сообщают газета Financial Times.

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается», — уточнили в публикации.

Вместо этого изучаются альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов. Как отметили в публикации, европейские страны предпочитают держаться подальше от этого, так как опасаются возмездия.