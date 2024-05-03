Если состоятся мирные переговоры по конфликту на Украине, то Россия потребует обратно свои замороженные активы, поэтому их нельзя изъять и использовать для помощи Киеву. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) cо ссылкой на чиновников ЕС. Lenta.ru

По информации издания, хотя Украина настаивает на полной конфискации активов России, представители G7 вместо этого рассматривают альтернативные меры. В материале отметили, что европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, боясь возмездия. Москва24

Председатель Европейского ЦБ Кристин Лагард также предупредила о возможных последствиях изъятия и использования российских активов. «Переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию [может нести риск] нарушения международного порядка, который вы хотите защитить и который вы хотели бы, чтобы Россия уважала», — отметила Лагард. Газета.Ru