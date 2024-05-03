Эксперты назвали последствия санкций против российского урана для США

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что отказ США от российского урана потребует больших инвестиций в американское производство. По мнению экспертов, Вашингтону придется обратиться за помощью к союзникам.

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После начала украинского кризиса США и ЕС ограничили экспорт российской нефти, природного газа и угля, но атомной энергии санкции не коснулись. Bloomberg сообщало, что «Росатом» остается доминирующим источником топлива для АЭС по всему миру, удовлетворяя около половины мирового спроса на обогащенный уран.

В 2022 году Россия поставила около четверти обогащенного урана, закупаемого для атомных реакторов США. Как подчеркивали эксперты Bloomberg, «Росатом», в отличие от западных компаний, участвует во всех этапах цепочки поставок — от добычи руды до обогащения и доставки топлива.

На этой неделе сенат США поддержал запрет на импорт российского обогащенного урана. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.

Президент американского объединения производителей урана Скотт Мелби заявил РИА Новости, что в ближайшие годы потребуются значительные траты на увеличение производства урана в США.

По словам Мелби, у Штатов и их союзников достаточно минеральных ресурсов, технологий и компаний, но необходим «значительный капитал». Он выразил надежду, что в США также будут инвестировать в обогащение урана.

По данным Минэнерго США, в 2023 году лишь два американских завода-производителя урана из шести непрерывно вели свою деятельность.

РИА Новости отмечает, что из-за нынешнего состояния отрасли в законе против российского урана предусмотрены исключения. США смогут закупать уран из РФ до января 2028 года при отсутствии альтернативных источников топлива для американских реакторов. Сам запрет на закупки урана в России также не является бессрочным — он будет действовать до конца 2040 года.