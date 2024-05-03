В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство

Глава Соцпартии Бельгии Поль Маньетт выступил за введение «всемирного налога на богатство». В беседе с изданием Financial Times он отметил, что принятие данной меры необходимо для достижения энергетического перехода.

По словам главы Соцпартии, для финансирования климатического перехода требуются денежные средства. Как отметил он, эти деньги «придут от международных корпораций и людей с огромными состояниями». Вопрос позволит решить указанный налог, подчеркнул Маньетт.

Ввести его следует как минимум на уровне Европы, добавил он.

По мнению главы Соцпартии Бельгии, запрос на такую меру среди населения европейских стран «очень высок». Он также считает целесообразным отойти от бюджетных ограничений расходов на оборону.

Ранее «Известия» со ссылкой на материалы к федеральному бюджету на ближайшую трехлетку сообщили, что в 2024 году в казну может поступить 176,2 млрд рублей от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с доходом от 5 млн рублей в год (так называемый налог на богатых).