Экономист рассказал о статусе российского газа на мировом рынке

Доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков заявил, что российский газ очень конкурентоспособен и страны ЕС до сих пор заинтересованы в его закупках. Об этом он рассказал «Известиям».

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Чирков заявил, что быстро отказаться от российского газа Европе было бы довольно сложно и «на самом деле не нужно».

«Российский газ, газ «Газпрома», очень конкурентоспособен, потому что поставка по трубопроводам гораздо надежнее, чем газовозами через СПГ-терминалы», - объяснил экономист.

Он отметил, что трубопроводный газ «Газпрома» дешевле, так как компания поставляет его по долгосрочным контрактам, привязанным к нефтяным ценам «с некоторым лагом». Чирков подчеркнул, что речь идет о прогнозируемых ценах.

Он добавил, что в конце 2022 года стоимость СПГ была более чем в десять раз выше цен на газ по долгосрочным поставкам «Газпрома».

По словам экономиста, некоторые компании ЕС были «завязаны» на поставки российского трубопроводного газа. К примеру, немецкий химический концерн Basf вышел в лидеры химической промышленности именно благодаря этим поставкам.

Чирков подчеркнул, что Германия по-прежнему продолжает потреблять российский газ, реэкспортируя его из других стран. Некоторые страны ЕС сокращают закупки российского трубопроводного газа, но при этом наращивают закупки СПГ в России, заключил эксперт.

В S&P Global Commodity Insights ранее подсчитали, что доля поставок трубопроводного газа из России в ЕС в 2023 году сократилась до 13 процентов. В 2021-м Евросоюз получал из России 40 процентов необходимого ему газа.

При этом импорт российского СПГ в ЕС в 2022 году составил 20,5 миллиарда кубометров, что на 30 процентов больше, чем в 2021-м. В 2023 году поставки лишь незначительно снизились - до 19,8 миллиарда кубометров.