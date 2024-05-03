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В Британии оценили эффект от санкций против России

Британские эксперты назвали санкции, введенные против России, недостаточно эффективными, и обратили внимание, что экономика РФ растет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комитета Казначейства британского парламента.

В Британии оценили эффективность санкций против России
© РИА Новости

Председатель комитета Хэрриет Болдуин заявила, что санкции должны были создать множество проблем для России, но экономика РФ после двух лет санкций растет, а значительная часть доходов страны идет в ее военный бюджет.

На слушаниях в комитете Казначейства также выступила юрист Наталия Кубеш. Она заявила, что в британских санкциях есть лазейки.

«Мы не можем смотреть на санкции как на панацею. <…> Мы должны смотреть на их долгосрочное воздействие и рассматривать как один из многих инструментов», — подчеркнула Кубеш.

Газета The Times ранее рассказала, что британские товары продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции. Издание проанализировало данные, показавшие резкий рост британского экспорта в страны бывшего СССР и одновременный скачок поставок из этих стран в РФ.

Британия экспортирует в Азербайджан, Казахстан, Армению, Киргизию и Узбекистан запчасти для беспилотников и вертолетов, навигационное оборудование и передовую оптику — те самые товары, которые из-за санкций нельзя поставлять в Россию.

По «неофициальным свидетельствам», чипы, запчасти для беспилотников и люксовые британские авто реэкспортируют из соседних стран в Россию.

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