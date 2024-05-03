В Британии оценили эффективность санкций против России

Британские эксперты назвали санкции, введенные против России, недостаточно эффективными, и обратили внимание, что экономика РФ растет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комитета Казначейства британского парламента.

Председатель комитета Хэрриет Болдуин заявила, что санкции должны были создать множество проблем для России, но экономика РФ после двух лет санкций растет, а значительная часть доходов страны идет в ее военный бюджет.

На слушаниях в комитете Казначейства также выступила юрист Наталия Кубеш. Она заявила, что в британских санкциях есть лазейки.

«Мы не можем смотреть на санкции как на панацею. <…> Мы должны смотреть на их долгосрочное воздействие и рассматривать как один из многих инструментов», — подчеркнула Кубеш.

Газета The Times ранее рассказала, что британские товары продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции. Издание проанализировало данные, показавшие резкий рост британского экспорта в страны бывшего СССР и одновременный скачок поставок из этих стран в РФ.

Британия экспортирует в Азербайджан, Казахстан, Армению, Киргизию и Узбекистан запчасти для беспилотников и вертолетов, навигационное оборудование и передовую оптику — те самые товары, которые из-за санкций нельзя поставлять в Россию.

По «неофициальным свидетельствам», чипы, запчасти для беспилотников и люксовые британские авто реэкспортируют из соседних стран в Россию.