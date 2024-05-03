Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении торгового оборота с Израилем. Об этом 3 мая сообщает ТАСС.

Политик выступил перед журналистами в Стамбуле, назвав причиной вынужденной остановки отношений с ближневосточным государством действия израильской армии против Палестины. По словам Эрдогана, Тель-Авив «убил 40-45 тысяч палестинцев», и турецкие власти как мусульмане не смогли «просто наблюдать».

«Нам пришлось принять меры и сделать шаг, который требовался. У нас был торговый оборот в 9,5 миллиарда долларов, сейчас мы его прекратили», — подчеркнул лидер Турции.

Накануне об остановке торговли между указанными странами сообщил Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников. Информацию подтвердили в израильском МИД, обвинив Эрдогана в нарушении международных соглашений.

Эрдоган не раз обвинял власти Израиля в провокациях, способных привести к широкомасштабной войне. В апреле Анкара ограничила экспорт в ближневосточное государство из-за боевых действий в секторе Газа. Мера затронула 54 вида товаров, в том числе продукты и строительные материалы.