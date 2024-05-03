Эксперт сделал прогноз о ценах на бензин будущим летом

Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидент «Сколково») Сергей Терешкин поделился прогнозом относительно стоимости бензина летом, передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, повышение цен в ближайшие месяцы сравняется с темпами инфляции, однако удорожание дизтоплива будет немного опережать ее.

Терешкин ожидает роста биржевой цены бензина до более чем 55 000 рублей за тонну. При этом, по его мнению, стоимость дизтоплива будет по-прежнему балансировать вблизи отметки в 60 000 рублей за тонну при сохранении текущих правил выплат по демпферу.

Сегодня днем стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 46 748 рублей за тонну и 53 004 рубля соответственно. Цена летнего дизельного топлива составила 60 857 рублей за тонну.

Ранее стало известно, что Россия попала в рейтинг двадцати стран с самой низкой ценой на бензин. Она заняла 17-ю строчку.