В ГД рассказали, почему страны G7 отказались от конфискации активов России

Страны G7 отказались от конфискации активов России из-за возможных ответных санкций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. News.ru

«Весь вопрос в зеркальных санкциях. Если они у нас отберут более 300 миллиардов долларов, то у нас есть возможность конфисковать у них и акции их предприятий, и у нас до сих пор еще достаточно много предприятий с иностранным капиталом, мы можем забрать у них эти акции, мы можем забрать здания посольств, консульств, которые находятся в собственности этих стран. Уже подсчитали: мы можем забрать у них больше, чем они заберут у нас», — объяснил Арефьев. Lenta.ru

Ранее о том, что страны G7 отказались от полной конфискации замороженных российских активов, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. ТАСС