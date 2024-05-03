Мировые Центробанки накупили золота

Центробанки мира нарастили в марте объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны. Продано было 24,7 тонны, а закуплено - 40,4 тонны. Таковы оценки организации World Gold Council. Российская газета

Крупнейшим продавцом металла стал Узбекистан. В марте страна снизила запасы на 10,9 тонны. Золотовалютные резервы Таиланда сократились на 9,6 тонны, Иордании — на 3,7 тонны. Газета.Ru

Ведущими покупателями стали Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны) и Китай (5 тонн). Среди лидеров списка оказалась и Россия, купившая 3,1 тонны золота. Lenta.ru