Украинским ломбардам и банкам запретили принимать в залог БПЛА

Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, в том числе беспилотники и тепловизоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Там отметили, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях. Данный запрет введен во исполнение решения Совбеза Украины «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете». Предполагается, что это поможет обеспечить безопасность и стабильность банковской системы страны и предотвратить кризисные явления в период действия военного положения.

При этом в украинских СМИ считают, что запрет связан с игорной зависимостью у военнослужащих ВСУ, которые закладывают товары двойного назначения, чтобы получить кредит и сыграть на эти деньги в азартные игры.