Экспорт российской нефти в Индию вырос на 40%

Экспорт российской нефти в Индию подскочил до девятимесячного максимума в апреле и достиг 40% от общего объема в этой стране. Санкции США против танкерного флота России оказались бесполезны, а российские производители начали экспортировать больше баррелей со скидкой из-за украинских дронов.. Об этом сообщает издание The Indian Express со ссылкой на данные отслеживания судов и мнения отраслевых экспертов.

«Примечательно, что этот всплеск импорта российской нефти в Индию произошел, несмотря на последний раунд санкций США (США) против российского нефтеперерабатывающего синдиката», — пишет издание.

На долю России пришлось 40,3% от общего объема сырой нефти, импортированной в Индию в апреле. Это 4,86 млн баррелей в сутки.

По данным аналитической компании Kpler, данный показатель превышает мартовский на 19%.

Это первый случай за семь месяцев, когда доля Москвы в импорте нефти Нью-Дели составила более 40%.

Ряд аналитиков считает, что после «ударов украинских дронов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре в конце января — начале февраля» экспорт увеличился до 3,8 млн баррелей в сутки. Это на 300 000 баррелей в сутки выше, чем средний показатель в 3,5 млн баррелей в сутки в ноябре 2023 года – феврале 2024 года.

«Не имея возможности перерабатывать столько нефти внутри страны, российские производители нефти экспортировали эти излишки, и, следовательно, индийским покупателям было у кого покупать», — сказал Виктор Катона, руководитель отдела анализа сырой нефти компании Kpler.

При этом Катона отметил, что прямые санкции США не стали проблемой для российского судоходства и морских регулирующих служб Индии.

Регулятор судоходства Индии на прошлой неделе одобрил несколько российских страховых компаний для предоставления морского страхования танкерам. Это позволит гарантировать, что на грузы не будет распространяться ценовой потолок (60 долларов за баррель), введенный странами G7 в декабре 2022 года.