Украине спрогнозировали дефолт

Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут заключить сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов и прощению части долга страны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Держатели украинских долговых бумаг хотят, чтобы Киев, который только что получил от США помощь примерно в 60 миллиардов долларов, заключил с ними сделку. Речь идет о возобновлении выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга страны.

Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае. Советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран.

Однако США и союзники могут не одобрить подобный шаг. В Вашингтоне и Брюсселе обеспокоены тем, что деньги их налогоплательщиков окажутся в руках держателей облигаций, если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга.

Страны Запада согласились предоставить Украине долговые каникулы по своим собственным кредитам примерно на 4 миллиарда долларов до 2027 года. Однако они не хотят, чтобы держателям облигаций начали погашать долги раньше них.

«Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций. Это запятнает ее репутацию среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов», — отмечает WSJ.

Источники издания сообщили, что группа иностранных держателей облигаций, в том числе BlackRock и Pimco, планирует оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году.

Группа, владеющая примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, недавно сформировала комитет и наняла юристов Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners для ведения переговоров от ее имени.

Представители МВФ и держатели облигаций встретились в апреле в Вашингтоне, где обсуждалась возникшая ситуация.

По данным AdvantageData, украинские бумаги торгуются по цене от 25 до 35 центов за доллар, что означает потери, достигающие 15 миллиардов долларов.

Держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы в 2022 году, но теперь требуют свои деньги назад, считая, что конфликт затянулся на неопределенный срок.