Экономист предупредил о серьезных проблемах в расчетах России

Российская система расчетов с другими странами столкнулась с серьезными проблемами из-за санкций Запада, сравнимыми с тромбозом в человеческом организме. Такое мнение в беседе с Forbes высказал экономист Михаил Задорнов.

По его словам, многие иностранные банки опасаются вторичных санкций и не рискуют проводить платежи с российскими кредитными учреждениями, попавшими под ограничения.

«Тромбы образовались во всех основных сосудах. Поэтому проводятся операции, где-то вставляются стенты искусственные, ищутся новые кровопроводящие системы», — пояснил Задорнов.

В результате экспортно-импортные потоки России частично «оказались без кровеносной системы взаимных расчетов».

Решением проблемы, по мнению экс-главы ВТБ 24 и банка «Открытие», могут стать новые каналы проведения платежей. Однако небольшие банки, занимающиеся этим сейчас, не обладают достаточными мощностями ИТ-систем и корсетей, чтобы полностью заменить крупные финансовые институты.

«Операция стентирования человека стоит очень дорого, а представьте, что вы должны много стентов поставить. Вы ставите, этот путь обрубается, вы должны искать еще один», — отметил Задорнов.

В то же время экономист убежден, что коммерческий интерес в конечном счете возьмет верх над санкционными рисками. Новые механизмы расчетов и поставок обязательно появятся, но потребуют значительных дополнительных затрат.

До этого стало известно, что иностранные кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу.