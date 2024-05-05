Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на июнь. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Согласно информации, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $0,9 за баррель. Так, цена оказалась на $2,9 выше региональных бенчмарков Oman/Dubai. При этом нефтеперерабатывающие компании, как сообщает Bloomberg, ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на $0,6 за баррель.

Компания повышает цены на свою нефть для азиатского рынка третий месяц подряд.

На заседании 3 апреля министерский мониторинг ОПЕК+ не стал выносить рекомендаций по изменению политики по добыче нефти альянса. С первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действия и на второй квартал.