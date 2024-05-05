На севере ОАЭ обнаружили крупное месторождение газа

Совет по нефти северного эмирата ОАЭ Шарджа объявил об открытии больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, передает агентство новостей WAM. Запасы нефти обнаружили в районе промышленной зоны Аль-Саджаа.

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Открытию предшествовало бурение скважины на протяжении нескольких месяцев. Точные данные о запасах газа на новом месторождении не названы. Российский «Газпром» 3 мая опубликовал отчет за 2023 год. Компания получила убыток в размере 1,1 триллиона рублей. Это наихудший результат за последние четверть века, отмечает «Радиоточка НСН».