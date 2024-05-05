На Тайване ввели контроль за нитроцеллюлозой для пресечения поставок в РФ

Власти Тайваня ввели контроль на поставки нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,2% для предотвращения ее экспорта в Россию. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Как указало управление международной торговли при экономическом ведомстве, на Тайване не производится нитроцеллюлоза с высоким содержанием азота (более 12,2%), которая может использоваться для производства оружейного пороха. Кроме того, сведений о таких поставках за рубеж у управления нет.

Как сообщило ведомство, мировые продажи нитроцеллюлозы с низким содержанием азота (менее 12,2%) в 2023 году достигли около $836 млн, доля Тайваня составила около $43,8 млн (лишь 5,2%). Крупнейшими импортерами тайваньской нитроцеллюлозы в прошлом году стали Вьетнам, США и Малайзия - в общей сложности на эти три страны пришлось около 47% экспорта. Доля Турции составила лишь 3,1%, это химическое соединение не поставлялось ни в Россию, ни в Белоруссию.

В конце марта американская газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что Тайвань поставляет в РФ нитроцеллюлозу через посредников в Турции.