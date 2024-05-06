Financial Times: рубль помогает России обходить санкции

Жесткие меры США против банков, помогавших России обходить санкции, значительно затруднили перемещение денег в страну, пишет Financial Times. Однако Москва смогла снова обойти ограничения благодаря проведению сделок в рублях.

По данным FT, российские компании наращивают сеть посредников, обращаются в более мелкие банки и используют «альтернативные валюты». Импортеры и экспортеры из РФ также стремятся заключать больше сделок в рублях, чтобы избежать трудностей с обменом валюты на доллары и евро.

По информации FT, трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, платят за нее рублями. Неназванный российский банкир рассказал газете, что иностранцы могут покупать рубли на Московской бирже для использования в расчетах с российскими контрагентами. Он отметил, что такие платежи легко обрабатываются, потому что кредитные организации из других стран могут открывать корреспондентские рублевые счета в российских филиалах иностранных банков.

В апреле 2024 года СМИ сообщали, что власти США предупредили руководство Китая о санкциях, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В США рассчитывают, что это поможет остановить поддержку российского военного производства Пекином.