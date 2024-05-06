В Maersk заявили о расширении зоны риска в Красном море

Последствия ситуации в Красном море продолжают вызывать сбои в отрасли морских перевозок.

Зона риска расширилась, пишет на своем сайте датская логистическая компания Maersk.

"Последствия ситуации в Красном море расширяются и продолжают вызывать сбои в отрасли, - отмечено в сообщении. - Ситуация в Красном море обострилась за последние несколько месяцев. Чтобы обезопасить наш экипаж, суда и ваш груз, в обозримом будущем мы изменяем маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Однако зона риска расширилась, и атаки распространяются и далее в море".

Обострение ситуации привело к тому, что маршруты становятся длиннее, а это приводит к дополнительным затратам времени и средств на доставку грузов до места назначения. Компания обращает внимание на задержки, нехватку оборудования и мощностей.

"По нашим оценкам, потеря мощностей в масштабах всей отрасли на рынках Дальнего Востока, Северной Европы и Средиземноморья во втором квартале составит 15-20%", - прогнозируют в Maersk.

Компания поясняет, что пытается повысить скорость доставки и увеличить пропускную способность. В том числе за счет аренды более 125 тыс. дополнительных контейнеров.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что его вооруженные формирования будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия хуситов американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 19 февраля Евросоюз запустил собственную военно-морскую операцию в Красном море Aspides.