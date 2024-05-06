Минфин сократит в мае ежедневные покупки валюты

Минфин в мае сократит ежедневные закупки иностранной валюты и золота до 5,6 млрд рублей.

Это вдвое меньше, чем было в апреле.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, [за этот период] составляет 110,9 млрд рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В апреле ( с 5 апреля по 7 мая) Минфин направил на покупку иностранной валюты и золота 235,3 млрд рублей, то есть ежедневно на эти операции выделялось 11,2 млрд рублей. В марте Минфин потратил на данные цели 93,7 млрд рублей или 4,7 млрд рублей ежедневно

ЦБ в первом полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день. Таким образом, с учетом объявленных объемов с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд рублей в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2024 года в размере 183,58 млрд рублей.