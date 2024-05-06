Поставки российского угля в Индию взлетели

По итогам 2023-2024 финансового года (с 1 апреля по 31 марта) поставки металлургического угля из России в Индию выросли почти втрое с 2021-2022 фингода и достигли уровня в 15,1 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков компании BigMint.

В общей сложности по итогам минувшего фингода азиатская страна приобрела 73,2 миллиона тонн этого вида продукции. Доля России в структуре импорта металлургического угля Индии увеличилась до 21 процента, хотя в 2021-2022 фингоду находилась на уровне в восемь процентов.

Эксперты связывают резкое наращивание доли России в структуре импорта металлургического угля Индии с высокими скидками, которые российские экспортеры предлагают азиатским контрагентам. При этом российские поставщики по-прежнему сильно отстают по этому показателю от лидирующей Австралии, на долю которой по итогам 2023-2024 финансового года пришлось 40,4 миллиона тонн коксующегося угля.

В то же время другой крупный потребитель российского угля — Китай, напротив, за последнее время потерял интерес к нему. Так, во второй половине апреля агентство Bloomberg сообщило, что по итогам первого квартала 2024 года поставки этой продукции из России в КНР упали на 22 процента на фоне наличия на глобальном рынке более дешевых вариантов. Эксперты связали удорожание российского угля в том числе повышением железнодорожных тарифов.