Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз

С 6 мая по 8 июня в соответствии с бюджетным правилом на покупку иностранной валюты будет направлено почти 111 млрд рублей, сообщил Минфин.

Таким образом, объем ежедневных продаж валюты и золота составит 6,3 млрд рублей — в 10,4 раза больше, чем в апреле (600 млн рублей). Эксперты отмечают, что подобное решение позитивно скажется на курсе рубля.

В апреле правительство РФ продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров до 30 апреля 2025 года. Принятое решение объясняется необходимостью сохранить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка. Но срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.

Требование касается 43 групп компаний, работающих в энергетике, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.