Цены на кофе взлетели до максимума за 45 лет

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума, следует из отчета Международной организации кофе (ICO). Показатель оптовых цен, который рассчитывается ICO из совокупности спотовых цен на основных рынках, вырос за месяц на 16,8 процента.

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Стоимость кофе, из которого изготавливается эспрессо, достигла в апреле самой высокой с 1979 года отметки в 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это произошло из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робуста. В отчете отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Падение объемов производства во Вьетнаме, являющемся ведущим экспортером данного сырья, не было неожиданностью. Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды, однако, как выяснилось, в реальности речь идет об уменьшении его объема на 20 процентов.

Весной текущего года рекордно дорожало и какао, но на прошлой неделе его стоимость резко обвалилась, потеряв около 30 процентов. Это произошло из-за того, что у покупателей не осталось денег на поддержание взлетевших цен.