Минэкономразвития оценило инфляцию на начало мая

За период с 23 апреля по 4 мая потребительская инфляция в России замедлилась до 0,06% с 0,08% неделей ранее. Год к году темпы роста цен составили 7,75% против 7,82% неделей ранее. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

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В сегменте продовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,12% с 0,13% неделей ранее. Удешевление плодоовощной продукции ускорилось (-0,72% против -0,47% неделей ранее): увеличились темпы снижения цен на огурцы и помидоры (-5,75% и -2% соответственно против -4,35% и -1,1% неделей ранее). Снизились цены на яйца (на 0,82%).

Подорожали баранина, свинина, курица и говядина — на 4,9%, 0,72%, 0,08% и 0,4% соответственно. Повысились цены на хлеб (+0,49%), рис (+0,12%), сливочное масло (+0,16%), соль (+0,25%). Морковь подорожала на 4,49%, яблоки — на 0,73%, капуста — на 2,19%. Картофель прибавил в стоимости 1,32%. Молоко стало дороже на 0,16%, рыба — на 0,33%, чай — на 0,14%.

Цены на бензин и дизель выросли на 0,11% и 0,07% соответственно.

Значительно подешевели авиабилеты на внутренние рейсы (-8,34%). Услуги санаториев не изменились в цене.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 4,5%.