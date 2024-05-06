Бензин подорожал за неделю в 46 регионах

За неделю с 23 апреля по 2 мая цены на бензин выросли в 46 субъектах РФ, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,8 процента), сообщили в Росстате.

Снижение цен зафиксировано в 7 регионах, более всего в Забайкальском крае и Сахалинской области (-1,1 процента).

За неделю в России подорожали все четыре вида топлива: АИ-92 (на 4 копейки, до 50,86 рубля), АИ-95 (на 8 копеек, до 55,7 рубля), АИ-98 и выше (на 7 копеек, до 69,22 рубля) и дизельное топливо (на 4 копейки, до 65,17 рубля).

Дешевле всего бензин стоил в Коми (49,44 рубля), дороже всего — в Якутии (69,27) Сахалинской (68,68) и Магаданской областях (66,4).

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