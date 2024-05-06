Российское масло «Дары Кубани» внесли в список опасной продукции в Белоруссии

Госстандарт Белоруссии внес российское подсолнечное масло «Дары Кубани» в список опасной продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению ведомства, рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло высшего сорта «Дары Кубани» запрещено продавать на территории Белоруссии. Кроме того, с 6 мая «Дары Кубани» запрещено ввозить в республику, а вся продукция на территории Белоруссии подлежит изъятию из обращения. Также в отношении этого продукта были прекращены действия документов об оценке соответствия.

Как объяснили в Госстандарте Белоруссии, указанное масло не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а также «Пищевая продукция в части ее маркировки» и «Масло подсолнечное. Технические условия».

«По результатам испытаний перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 4,5. Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать ее по наименованию, так как продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта», — рассказали в ведомстве.

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