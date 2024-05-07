В Германии продолжают расти цены на донер-кебабы: недовольные немцы потребовали от правительства канцлера Олафа Шольца запустить программу субсидирования, которая позволит сохранить доступность главного стритфуда страны. Об этом рассказала The Guardian.

Донер-кебаб — тонко нарезанное мясо на гриле, покрытое мелко нарезанными овощами, заправленное чесночным соусом или соусом чили и завернутое в лепешку. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил во время недавнего визита в Турцию, что донер-кебаб, традиционная еда турецких мигрантов-рабочих, стала национальным немецким блюдом.

Шольц настолько привык к вопросам о ценах на донер-кебабы во время публичных выступлений, что его команда начала публиковать в соцсетях посты, объясняющие рост цен ростом зарплат и затрат на электроэнергию. Продавцы кебабов объясняют, что были вынуждены поднять цену из-за резкого роста цен на аренду, энергию и продукты.

«Поразительно, что куда бы я ни пошел, меня везде спрашивают — в основном, молодые люди — не следует ли ввести «ценовой тормоз» для кебабов», — рассказал Шольц.

На одном мероприятии к канцлеру подошел молодой немец турецкого происхождения и пожаловался, что ему приходится платить за кебаб восемь евро (около 780 рублей).

«Поговорите с Путиным, я хочу платить четыре евро», — сказал молодой человек.

Некоторые молодые люди в соцсетях призывают к возвращению Ангелы Меркель, отмечая, что она «держала кебабы под контролем».

Крайне левая партия Die Linke пообещала внести в парламент предложение по введению предельной цены на донер-кебаб. В партии подчеркнули, что в некоторых немецких городах кебаб стоит уже десять евро (около тысячи рублей) по сравнению с четырьмя евро (чуть меньше 400 рублей) всего два года назад.

Партия рекомендует ограничить стоимость кебаба на уровнях в 4,90 евро и 2,90 евро для молодых людей из семей с низкими доходами.

Продажи кебабов в Германии оцениваются в семь миллиардов евро в год. Ежегодно в стране съедается около 1,3 миллиарда донеров (400 тысяч в день только в Берлине). По оценке Die Linke, на программу сдерживания цен на кебабы потребовались бы субсидии в четыре миллиарда евро в год.