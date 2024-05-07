Эксперт назвал ожидаемой просьбу Латвии снять запрет на ж/д запчасти из РФ

Экономический обозреватель Никита Комаров в эфире Tsargrad.tv прокомментировал просьбу латвийской железнодорожной компании AS Pasažieru vilciens снять запрет на закупку запасных частей из России и Белоруссии. По мнению эксперта, желание перевозчика вполне закономерно.

«Это вполне нормальная рабочая история, которая показывает, что санкции в первую очередь ударили не по нашей русской экономике, а по экономике Запада — в частности, по экономике Европы», — отметил эксперт.

Он напомнил, что страны Балтии до 2022 года получали серьезные преференции в результате сотрудничества с Россией.

AS Pasažieru vilciens обосновала свою просьбу тем, что большая часть поездов в Латвии была спроектирована еще во времена СССР, и подходящие запасные части не производятся в государствах Европейского союза.

Представители компании подчеркнули, что отсутствие необходимых запчастей будет существенно влиять на железнодорожные перевозки, поэтому в Латвии не смогут обеспечить непрерывные транспортные услуги.