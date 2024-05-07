В Польше ответили, готова ли экономика страны к переходу на евро

Министр финансов Польши Анджей Доманьский указал на неготовность экономики страны к переходу на европейскую валюту, передает агентство «Прайм».

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По словам министра, «если речь идет об экономике, то не надо быть ни пессимистом, ни энтузиастом». Так, на ситуацию нужно смотреть объективно, подчеркнул он.

«Следует быть реалистом. Я являюсь реалистом. Факты, по моему мнению, однозначны – польская экономика в данный момент к принятию евро не готова», – заявил Доманьский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что стране не следует прибегать к введению европейской валюты. В беседе с изданием Fakt он объяснил это наличием проблем в еврозоне. Дуда обратил внимание на то, что польский злотый «вписан в конституцию, которая также гарантирует определенную подушку финансовой и валютной безопасности».

Данная валюта, как указал он, также дает стране независимость и возможность действовать в кризисных ситуациях.