Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 млрд фунтов стерлингов, обходя санкции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание The Guardian.

Официально такие сделки не были заключены, однако существует информация, что Британия в прошлом году закупила нефть на более чем 2 млрд фунтов стерлингов из стран, которые ранее не считались экспортерами нефти, таких как Турция, Индия и Китай.

Организация Global Witness отмечает, что несмотря на увеличение закупок нефти из стран Ближнего Востока, каждый двадцатый авиарейс осуществляется именно на российском топливе. Организация подчеркивает, что топливо, которое перерабатывается за пределами Российской Федерации не попадает по санкции. Global Witness называет это отмыванием денег. По подсчетам организации, за год РФ заработала более 100 млн фунтов стерлингов.

До этого сообщалось, что международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев направила в британский парламент письмо, в котором указала на неэффективность санкций «Большой семерки» в отношении поставок российской нефти.

Ранее в МВФ сообщили, что Россия продолжает получать большие доходы от экспорта нефти, несмотря на санкции.