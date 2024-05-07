Власти РФ обсудят временное снятие запрета на экспорт бензина

Минэнерго РФ выступило за временную приостановку запрета экспорта бензина. С соответствующей инициативой оно обратилось к правительству, заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак, передает ТАСС.

Напомним, что такой запрет начал действовать в России с марта.

По словам Новака, вопрос отмены запрета экспорта бензина в настоящее время рассматривается. Как уточнил он, Министерство энергетики предлагает рассмотреть возможность разрешить экспорт бензина, «но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита».

Новак обратил внимание на то, что сегодня российский рынок бензина перенасыщен предложением. Он указал на высокую эффективность мер по закрытию экспорта.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики России Николая Шульгинова, власти в настоящее время постоянно мониторят рынок на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания.

Ранее гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидент «Сколково») Сергей Терешкин в беседе с «Праймом» поделился прогнозом относительно стоимости бензина летом. По словам специалиста, повышение цен в ближайшие месяцы сравняется с темпами инфляции, однако удорожание дизтоплива будет немного опережать ее.