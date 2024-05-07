РФ и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом 7 мая сообщается на странице кабмина в соцсетях.

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Документом устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10 процентов. Ставка налога на процентные доходы станет нулевой, что позволит не облагать выплачиваемые проценты по выданным другой стороной займам в государстве-источнике.

Налоги с таких процентов будут поступать в бюджет страны, предоставившей кредитные средства, уточнили в Правительстве РФ. Протокол должны ратифицировать до конца нынешнего года.

Соглашение также освобождает застройщиков от налога на прибыль в стране, где осуществляется деятельность, на льготный период 18 месяцев. За это время работа компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. В течение полутора лет налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Как писала «Парламентская газета», ранее Совет Федерации одобрил законопроект об упрощении подтверждения нулевой налоговой ставки для предпринимателей, которые вывозят товары в страны ЕАЭС и ввозят их оттуда в Россию. В частности, в документах не потребуется ставить отметку таможенного органа РФ. Льгота по НДС не распространится на транспортно-экспедиционные услуги.