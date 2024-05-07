Россия и Китай пытаются решить проблемы с расчетами из-за санкций

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Москва и Пекин совместно ищут решение проблемы с торговыми расчетами, которая возникла из-за санкций США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, американские санкции стали причиной некоторых проблем в расчетах между странами. Однако Ханьхуэй подчеркнул, что обе стороны работают над разработкой максимально эффективного решения ситуации.

«Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы», — рассказал он.

Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай содействует переговорам по украинскому конфликту.