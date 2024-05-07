Saudi Aramco считает, что нефтяной рынок сейчас находится в дефиците

Мировой нефтяной рынок сейчас находится в дефицитном состоянии, а спрос на нефть продолжит увеличиваться на фоне роста крупнейших экономик мира. Такое мнение высказал финансовый директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед в ходе телеконференции с инвесторами.

Топ-менеджер отметил, что, например, S&P Global в своем последнем прогнозе ожидает рост спроса на нефть в этом году на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, по его словам, коммерческие запасы нефти опустились до пятилетнего минимума, несмотря на увеличение предложения нефти от некоторых стран, не входящих в ОПЕК.

"Мы также видим, что спрос на авиакеросин продолжит расти в 2024 году, достигнув 7,5 млн б/с против 7,2 млн б/с в 2023 году. В общем и целом, если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения, то мы наблюдаем дефицитный рынок", - сказал он.

Аль-Муршед добавил, что в первом квартале мировая экономика продемонстрировала свою устойчивость, а рост спроса на нефть остался "здоровым" и составил 2% или 1,9 млн б/с. Серьезным драйвером увеличения спроса на нефть, по его мнению, становится экономический рост в США, Китае и Индии.

Финансовый директор Saudi Aramco привел данные, согласно которым в первом квартале 2024 года рост спроса на нефть в Китае составил 600 тыс. б/с год к году, а в Индии - 200 тыс. б/с.